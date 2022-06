Mãe-galinha assumida, Dolores Aveiro sofre com tudo o que envolva os filhos e muitas vezes é atraiçoada pelo coração. No passado domingo, voltou a deixar a família em alerta após ter surgido visivelmente emocionada e perturbada durante um jogo de Cristiano Ronaldo. Na partida da Seleção frente à Suíça, para a Liga das Nações, no Estádio de Alvalade, depois de o craque ter marcado o segundo golo, a matriarca da família comoveu-se a ponto de não conseguir conter as lágrimas e a ansiedade, um momento que foi transmitido em direto na televisão.









