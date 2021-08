“O único lucro que queremos é que se lembrem da nossa filha”: Clã Carreira cria associação em nome de Sara

Mergulhada numa dor sem igual, a família Carreira decidiu dar um novo significado ao sofrimento com a criação da Associação Sara Carreira. O projeto vai ajudar jovens, entre os 12 e 21 anos, a realizarem os seus objetivos. As candidaturas estão fechadas e os bolseiros vão ser conhecidos no final do mês.









Nesta missão, Tony Carreira conta com parceiros sociais e personalidades conhecidas, que vão apadrinhar os jovens selecionadas pela associação. O projeto tem merecido o aplauso dos portugueses, o que tem deixado o clã, e em especial o cantor de sonhos, sem palavras. “Queremos fazer um grande trabalho. O único lucro que queremos para nós é que se lembrem da nossa filha e dos valores dela. Quero acreditar que ela nos está a ver”, apontou o artista em conversa com Manuel Luís Goucha, sublinhando que este é o seu novo alento e o motivo principal que o fez voltar aos palcos. “Nem que eu tenha de cantar só para a associação, assim o farei. Todos o faremos [referindo-se também aos filhos Mickael e David].”