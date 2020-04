"Obrigada pela tua contracena dentro e fora da ficção": As reações à morte do ator Filipe Duarte

Ver esta publicação no Instagram Filipe. ♥? Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina) a 17 de Abr, 2020 às 7:19 PDT

Ver esta publicação no Instagram Porra não pode Uma publicação partilhada por Inês Herédia (@inesheredia) a 17 de Abr, 2020 às 5:37 PDT

Ver esta publicação no Instagram Inacreditável. Um dos melhores actores portugueses. Minhas condolências à família. Obrigado Filipe Uma publicação partilhada por cesartmourao (@cesartmourao) a 17 de Abr, 2020 às 5:00 PDT

As homenagens multiplicam-se nas redes sociais e são muitos os famoso que já reagiram à morte inesperada do ator Filipe Duarte, vítima de um enfarte do miocárdio, aos 46 anos.