Cristiano Ronaldo não olha a meios para garantir que tem todas as condições para estar ao mais alto nível enquanto atleta e tem também influenciado a namorada, Georgina Rodríguez, a ser cada vez mais exigente com a sua forma física. Passados os primeiros tempos em Manchester, e já com a família instalada na residência onde vai morar nos próximos anos, o craque de 36 anos decidiu levar a máquina de crioterapia que tinha em Turim, Itália, para Inglaterra.