Óliver Torres em férias escaldantes

Namorada do futebolista tem partilhado várias imagens nas redes sociais.

08:47

Óliver Torres e a namorada, Patrícia Gómez estão a desfrutar de umas verdadeiras férias de sonho.



O futebolista escolheu Menorca, em Espanha, para namorar e os dois têm aproveitado para apanhar muitos banhos de sol. No entanto, nestas férias, quem tem dado muito que falar é a companheira do jogador do FC Porto.



A espanhola tem publicado várias imagens em biquíni, e até sem ele, e não tem passado despercebida.



Nas redes sociais, intensificam-se os elogios à excelente forma da namorada do futebolista, bem como à sua silhueta sensual.



O casal mostra-se muito apaixonado nas fotos.