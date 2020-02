Os famosos que vão brilhar no regresso do 'Dança' à TVI

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há motivos para sorrir nos bastidores da TVI. ‘Dança com as Estrelas’ regressa ao ecrã a 16 de fevereiro e as novidades são muitas.O leque de concorrentes não estava completo à hora do fecho desta edição mas já eram conhecidos os nomes de Margarida Corceiro, Carolina Deslandes, Angie (Ângela) Costa, Soraia Tavares, Paulo Pires e Marco Costa.< br />