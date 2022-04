Quando viaja, o príncipe Carlos leva o seu próprio assento de sanita, só gosta de um papel higiénico, o Kleenex Velvet, não prescinde do seu próprio colchão ortopédico, e transporta sempre duas imagens da paisagem escocesa.



Estas são algumas das polémicas exigências do filho mais velho da rainha Isabel II que são reveladas, agora, no novo livro sobre a família real britânica, ‘The Palace Papers: Inside The House Of Windsor - The Truth And The Turmoil’ (‘Os Documentos do Palácio: Dentro da Casa de Windsor - a Verdade e a Turbulência’, em português).









