Os meses dramáticos e de angústia vividos por Maria João Abreu

Maria João Abreu morreu esta quinta-feira após mais de uma semana internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido dois aneurismas.Os últimos tempos não foram fáceis para Maria João Abreu, que enfrentou várias complicações, quer na vida pessoal, quer na saúde, que se apresentava cada vez mais delicada.A atriz, de 57 anos, tinha sido diagnosticada com uma doença autoimune, a fibromialgia, que lhe provocou alterações na sua qualidade de vida."Há dias que o meu corpo tem 70 anos. Depois da menopausa, tenho sentido muitas dores nas articulações. Tenho sofrido muito", confessava a atriz em entrevista, acrescentando que as dores que tinha eram muito fortes."Assusta-me, porque me dá muitas dores. Ou ando com dores na anca ou nos joelhos... agora é dores nas costas. São dores horríveis que me impossibilitam de dormir bem, e acordo muito cansada, mais cansado do que quando me deito (...) De há 3 meses para cá piorou".Maria João Abreu estava a ser acompanhada devido à sua saúde delicada, que se agravou com as angústias por que tem passado nos últimos tempos.O confinamento foi particularmente difícil para a ex-mulher de José Raposo, que viu o pai morrer vítima da Covid-19, aos 78 anos."Estou triste e tenho o coração despedaçado. É tudo muito recente", disse, no final do ano passado, lamentando o facto de, devido à pandemia, não ter podido prestar a homenagem merecida ao progenitor."O meu pai partiu e não pudemos identificar o corpo. Não poder haver uma despedida é a maior dor".Há mais de um ano, Maria João Abreu também enfrentou uma situação delicada ao ser burlada pela mãe de Sara Barradas.A atriz adiantou o valor de 6800 euros na expectativa de vir a comprar uma casa na praia, em Sesimbra, mas o negócio nunca se concretizou e Maria João nunca conseguiu reaver o dinheiro, o que fez com que apresentasse uma queixa formal contra Felisbela Dias, que se encontra atualmente a cumprir pena por burlas.O esquema que lesou Maria João lesou mal-estar entre a atriz e Sara Barradas, que é a mulher do ex-companheiro de Maria João, José Raposo.Os dois sempre mantiveram uma excelente relação mesmo depois da separação. O ex-casal tem dois filhos em comum.