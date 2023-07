Bernardo Silva, de 28 anos, e Inês Degener Tomaz, de 25, casaram, este domingo, na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, Covas do Douro. A cerimónia contou com cerca de 250 convidados, muitos dos quais caras conhecidas do mundo do futebol e da televisão portuguesa. O casal manorava há cerca de três anos e Inês está grávida de seis meses, de uma menina.