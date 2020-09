'Os reis das redes': Saiba quem são os famosos que têm mais seguidores

Se para a maioria dos utilizadores das redes sociais em todo o mundo, estas funcionam essencialmente como espaço lúdico, de exibicionismo ou de voyeurismo, para uma certa elite ser ativo é quase uma profissão. Ou seja, ser popular pode trazer muito dinheiro.



Que o diga Cristiano Ronaldo, o rei do Instagram, que não sendo a rede social com mais utilizadores, é atualmente a mais ativa.





Com 238 milhões de seguidores, o português não dá hipótese à concorrência, sendo a pessoa mais popular do mundo. E isso vale dinheiro, claro!Segundo dados da ‘Hopper HQ’, ferramenta dedicada ao estudo da rede social, em 2019, o Instagram pagava mais a Cristiano Ronaldo do que a própria Juventus. Em média, o craque ganha qualquer coisa como 901 mil euros por cada publicação patrocinada.A interação com os fãs é outro dos dados impressionantes. De acordo com a Brinfer, plataforma online pensada para marcas e agências de comunicação, de Janeiro a Junho deste ano, Ronaldo publicou 94 post, recolhendo mais de 646 milhões de ‘likes’ e mais de cinco milhões de comentários apresentando um score de influência de 95 pontos, o mais alto encontrado.

Mas vamos ao ranking nacional da popularidade. Depois de CR7, o nome português mais popular do mundo é mesmo o de Sara Sampaio com 7,5 Milhões de seguidores.



João Félix com 3,3 Milhões, encerra o pódio na terceira posição. De destacar, nos onze primeiros lugares, a predominância de nomes ligados ao mundo do futebol, do facto de Cristina Ferreira aparecer apenas em 9º lugar (atrás de Jorge Jesus) e de ainda constarem mais duas figuras do clã Aveiro, Dolores na 7ª posição com 2,25 milhões de seguidores e Kátia Aveiro na 11ª com 1,2 milhões.