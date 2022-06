Com o fim da época desportiva, Cristiano Ronaldo faz questão de se dedicar inteiramente à família e compensar as ausências durante os meses mais intensos de trabalho. E, este ano, o período de férias é ainda mais especial para CR7, já que pode desfrutar de tempo com a filha mais nova, Bella Esmeralda, nascida em abril, e dá-la a conhecer aos melhores amigos e à família.









