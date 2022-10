As palavras foram dedicadas a quem o apoiou ao longo dos últimos meses de sofrimento. “Aos meus amigos, a todos vocês que estão comigo, não me deixaram cair. São a melhor família que eu podia ter escolhido”, disse Ivo, em lágrimas, numa clara referência ao trágico acidente que vitimou a namorada, Sara Carreira, em dezembro de 2020. “Estes últimos anos não foram fáceis, mas estar aqui é a prova de que tenho as pessoas certas ao meu lado e com foco certo não há impossíveis.”



A Gala dos Globos de Ouro (SIC) deste ano ficou marcada por um momento carregado de emoção, protagonizado por Ivo Lucas. O ator e cantor foi o grande vencedor do Prémio Revelação e quando subiu ao palco para o discurso de agradecimento, perante o Coliseu dos Recreios (Lisboa), desabou em lágrimas.As palavras foram dedicadas a quem o apoiou ao longo dos últimos meses de sofrimento. “Aos meus amigos, a todos vocês que estão comigo, não me deixaram cair. São a melhor família que eu podia ter escolhido”, disse Ivo, em lágrimas, numa clara referência ao trágico acidente que vitimou a namorada, Sara Carreira, em dezembro de 2020. “Estes últimos anos não foram fáceis, mas estar aqui é a prova de que tenho as pessoas certas ao meu lado e com foco certo não há impossíveis.”

Numa gala recheada de emoções, o comendador Rui Nabeiro foi distinguido com Prémio de Mérito e Excelência. Ana Moura, Dino d’Santiago, Carolina Deslandes, Vasco Palmeirim, Joana Marques, Gabriela Barros, Adriano Luz e Ricardo Araújo Pereira foram outros dos distinguidos da noite. A gala ficou ainda marcada pelo habitual glamour e elegância, com diversas personalidades do canal de Paço de Arcos (e não só) a exibirem looks arrojados.