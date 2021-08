Pai de Britney Spears aceita deixar tutela da filha após guerra em tribunal

"Mesmo sendo o senhor Spears o alvo incessante de ataques injustificados, ele não acredita que uma batalha pública com a sua filha sobre o seu serviço como tutor dela seria de seu interesse", dizem os documentos, enviados pelo advogado de Jamie.Recorde-se que no tribunal de Los Angeles, Britney Spears descreveu 13 anos de terror. E, no final, ninguém segurava as lágrimas perante o drama vivido pela estrela, de 39 anos, desde 2008, sob a tutela forçada do pai, Jamie Spears, um fundo e a agente, Jodi Montgomery.A estrela da pop tinha afirmado no passado mês de julho na rede socialque não voltaria a atuar em palco enquanto o pai lhe controlasse a vida profissional e pessoal.