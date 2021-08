Pai de Britney Spears desiste da tutela da filha

É o início de um novo capítulo para Britney Spears, que tem a vida em ‘suspenso’, há mais de 13 anos, devido a uma tutela que a impede de tomar decisões pessoais e profissionais de forma autónoma, ou até de gerir a sua fortuna.Agora, o seu tutor principal, o pai Jamie Spears, aceitou deixar a gestão da vida da filha, ficando esta apenas entregue a uma empresa especializada. “Está disposto a trabalhar com o tribunal e com o novo advogado da filha na transição ordenada para um novo tutor”, explicou o representante do empresário, por escrito, ao tribunal, avança o site TMZ.