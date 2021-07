Pai de Britney Spears gastou milhões da filha para manter tutela

do caso Britney em setembro de 2019, apresentou documentos em que aponta o dedo a Jamie Spears que, alegadamente, terá usado a fortuna da filha para garantir que não lhe era retirado o controlo da filha em tribunal. Segundo a tutora e advogada da cantora, Jamie Spears terá gasto mais de dois milhões de dólares, cerca de um milhão e 680 mil euros, da filha na sua própria defesa.



Segundo o TMZ, novos documentos oficiais revelam que a cantora quer que Jodi Montgomery se torne a sua única tutora até que possa finalmente recuperar o controlo da sua vida.



Jamie alega que quer manter a tutela da filha para "refletir os seus desejos", no entanto, Jodi afirma que essa justificação é "irónica" visto que há anos que Britney quer o pai fora da sua vida.



Atualmente, Jodi é responsável pelos assuntos pessoais de Britney, trabalhando como sua 'gerente de cuidados', enquanto Jamie controla a fortuna da cantora de 60 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de euros.



Recorde que a estrela da pop garantiu ter sido obrigada a trabalhar e impedida de parar de usar contracetivo, DIU, quando manifestou que queria tentar ter mais filhos.



Este caso tem gerado muita polémica e os fãs da artista que canta 'Baby one more time' criaram o movimento #freebritney.



Estrela ‘pobre’ da pop

A fortuna de Britney Spears está avaliada em cerca de 50 milhões de euros, o que a revista ‘Forbes’ considera pouco para uma estrela pop.



Pai recebe 13 500 euros

Todos os meses, a cantora norte-americana é obrigada a pagar ao pai cerca de 13 500 euros por este gerir a sua fortuna.



Saúde mental

Em 2008, Britney sofreu um colapso nervoso, rapou o cabelo e atacou um fotógrafo. O episódio levou-a a perder a guarda dos filhos, Sean e Jayden, hoje com 15 e 14 anos, respetivamente.





A história já vai longa e só agora se começam a conhecer mais detalhes sobre a vida da outrora chamada 'princesa da pop' Britney Spears às mãos do pa, Jamie Spears.Após 13 anos em que a sua vida pessoal e profissional era controlada pelo pai, Britney decidiu colocar um 'basta' na tutela que lhe roubou a liberdade e luta para recuperar o controlo da sua vida.Jodi Montgomery, nomeada tutora provisória