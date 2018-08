Pai de Meghan Markle irrita-se com Harry e desliga-lhe o telemóvel na cara

Thomas Markle mentiu quando confrontado sobre a combinação feita com o fotografo Jeff Rayner.

O pai de Meghan Markle, casada com Harry, voltou a dar uma entrevista onde admite ter mentido ao príncipe relativamente a uma combinação feita com o fotografo Jeff Rayner.Recorde-se que em maio o fotografo captou imagens de Thomas Markle a preparar-se para o casamento da filha, vendendo-a por mais de cem mil euros.Thomas Markle avançou agora aoque Harry lhe terá telefonado antes do episódio se ter tornado público, confrontando o sogro com a veracidade da informação e reforçando a ideia que deveria ter cuidado com a imprensa.