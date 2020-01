Pai de quatro filhas e marido apaixonado: As declarações de amor de Kobe Bryant à mulher

A morte de Kobe Bryant está a chocar o mundo. Aquele que é considerado um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos sofreu um acidente fatal de helicóptero em Calabasas, EUA.



O ex-basquetebolista era casado com Vanessa Bryant e pai de quatro filhas - Gianna, Natalia, Bianca e Capri, nascida há apenas sete meses.

Kobe foi visto recentemente nos jogos da NBA com a filha Gianna, uma jogadora de basquetebol em ascensão.



Nas redes sociais, Kobe Bryant multiplicava-se em declarações à mulher. Em abril do ano passado, a propósito do 18º aniversário de casamento disse que ia amá-la para sempre.