Paixão afasta namorada de João Félix dos estudos e do sonho de atriz

um dos rostos de que mais se fala. Margarida Corceiro, de 17 anos, saltou para as luzes da ribalta na novela ‘Prisioneira’, da TVI, mas foi o namoro com o jogador João Félix que a tornou merecedora da atenção dos portugueses. Jovem, bonita e sensual, a modelo está cada vez mais apaixonada pelo craque que, atualmente, brilha ao serviço do Atlético de Madrid, e faz questão de o mostrar através das redes sociais.É... < br />