Bruna Rafaela, de 22 anos, companheira do jogador do Sporting Pedro Gonçalves, é uma verdadeira mulher dos sete ofícios. É que ao mesmo tempo que é estudante de Medicina, na Universidade do Minho, tem também investido na carreira de modelo e, nos últimos dias de 2021, assinou inclusive contrato com uma agência que gere a carreira de influenciadores digitais.