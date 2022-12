Palácio saudita no valor de 14 milhões de euros pode ser a próxima casa de Ronaldo

A imprensa internacional avança que Ronaldo está prestes a assinar um acordo, avaliado em cerca de 198 milhões de euros por ano, com o principal clube de futebol saudita, o Al-Nassr. Se o negócio ficar fechado, Ronaldo, Georgina e os filhos podem mudar-se para um dos bairros de maior prestígio de Riade, capital da Arábia Saudita.Os bairros apontados como possíveis escolhas de Ronaldo, para viver com a família, são o Al Muhammadiyah - conhecido pelos restaurantes de topo - ou o Al Nakheel - que é popular entre as famílias devido às escolas internacionais. Ambas as áreas são próximas do estádio do Al-Nassr, e ostentam vários condomínios luxuosos, construídos para residentes ocidentais, refere o jornal britânico Daily Mail.Muitos têm piscinas, escolas, lojas, clínicas, ginásios e restaurantes particulares, o que dá a possibilidade aos residentes de não terem de sair para lá dos muros que os cercam.Uma das propriedades que está atualmente à venda, em Riade, inclui um palácio de oito quartos, avaliado em 14 milhões de euros, que inclui uma piscina de tamanho olímpico e três villas adicionais no terreno.Cristiano Ronaldo, de 37 anos, e a família podem desfrutar de uma vida de luxo se o jogador se mudar para o país árabe, tornando-se um dos residentes de maior perfil, numa altura em que os governantes querem tornar a Arábia Saudita um destino mais apelativo aos visitantes ocidentais.A possível mudança acontece num altura em que o internacional português é apontado como o próximo embaixador na candidatura da Arábia Saudita a anfitriã do Campeonato do Mundo de 2030, seguindo os passos de David Beckham, que promoveu o Qatar para a final deste ano.