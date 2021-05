Os negócios de Cristiano Ronaldo sofreram um duro revés devido à pandemia de Covid-19, em especial aqueles que estão dependentes do turismo. O Pestana CR7 Lisboa, situado junto à praça do Comércio, foi um dos últimos a fechar portas. "Encerramento temporário", lê-se em dois avisos colados nas duas entradas da unidade. Este era um dos hotéis mais procurados e com maior lucro devido à localização privilegiada ...