A atriz e modelo norte-americana, Paris Hilton, está grávida do primeiro filho com o empresário Carter Reum, avança a Page Six.



Em janeiro o casal revelou que queria aumentar a família ao anunciar que Paris Hilton, de 40 anos, estava a ser submetida a tratamentos de fertilização. O empresário pediu a atriz em casamento em fevereiro após um ano de namoro.







