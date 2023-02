Paris Hilton revela nome do filho que escolheu há 10 anos através de um mapa

Phoenix Barron Hilton Reum e que o nome foi escolhido há 10 anos.











Mais tarde, Hilton explicou que o segundo nome do filho - Barron - é uma homenagem ao avô, que já morreu.





A socialite Paris Hilton revelou ao mundo que o filho se chama"Planeámos chamá-lo de Phoenix, um nome que eu decidi há anos, quando procurava cidades, países e estados num mapa que combinassem com Paris e Londres", relatou Paris no seu podcast iHeartRadio This Is Paris."Ele sempre foi o meu mentor. Eu admirava-o muito. Éramos tão próximos e sinto falta dele todos os dias", explicou. "Então, eu queria homenageá-lo ao colocar o seu nome no nome do meu primeiro filho", referiu ainda.Paris Hilton surpreendeu o mundo ao anunciar, no dia 24 de janeiro, o nascimento do primeiro filho. A socialite é casada com Carter Reum.