Paris Jackson e Cara Delevingne fotografadas a dar beijo apaixonado

A modelo e a filha de Michael Jackson passearam em Hollywood.

15:04

Os rumores da relação entre Cara Delevingne e Paris Jackson ganharam intensidade no último mês. Agora, o Daily Mail publicou a foto que parece comprovar que as duas modelos estão apaixonadas e a namorar.





EXCLUSIVE: Sealed with a kiss! Paris Jackson and Cara Delevingne confirm romance with passionate kiss https://t.co/oRQYZa2KWh pic.twitter.com/FMVaUSAMBQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 24 de março de 2018





Segundo o jornal britânico, Cara e a filha de Mickael Jackson foram fotografadas à saída de um restaurante argentino em West Hollywood. O casal estava acompanhado pelo padrinho de Paris e a sua namorada, Macaulay Culkin e Brenda Song. Nas imagens da noite, pode ver-se Paris e Cara a trocar um beijo e a dançar à porta do restaurante.

Segundo a imprensa internacional, as modelos conheceram-se o ano passado, durante os prémios MTV, tendo-se tornado inseparáveis logo na altura. Os rumores ganharam força com a troca de "piadas" nas redes sociais e com as imagens de uma noite em que terão aproveitado para descansar e ver filmes.