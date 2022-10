Pedro Passos Coelho sofreu mais uma perda avassaladora. Depois da morte do pai António (fevereiro de 2019), da mulher Laura Ferreira (fevereiro de 2020) e do irmão Miguel (outubro de 2020), o antigo primeiro-ministro chora agora a morte da mãe, Maria Rodrigues Santos Mamede. Sabe o CM que a progenitora do político tinha 92 anos e estava internada na Unidade de Cuidados Continuados de Vila Pouca de Aguiar com o diagnóstico de Alzheimer.









Ver comentários