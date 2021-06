Patrícia Palhares, a mulher do médio João Palhinha, é uma das ‘bombas’ que vai torcer por Portugal no jogo dos oitavos de final frente à Bélgica, que acontece este domingo em Sevilha. O casal trocou alianças em segredo no início de 2021 numa cerimónia intimista. A festa com familiares ficou adiada devido à pandemia de Covid-19 mas o casal mostra-se mais unido e apaixonado do que nunca.









O pedido de casamento aconteceu junto ao rio Tejo quando comemoravam um ano de namoro. “Ele tinha tudo programado com os meus pais e com os pais dele e eu não estava mesmo à espera”, contou a jovem.