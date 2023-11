A revista People atribuiu, esta terça-feira, o prémio de homem mais sexy do mundo ao ator Patrick Dempsey, de 57 anos.O norte-americano, conhecido por desempenhar o papel do cirurgião Dereck Sheperd na série 'Anatomia de Grey', mostrou-se "feliz por receber esta distinção nesta fase da vida" e revelou que os três filhos não acreditaram quando lhes deu a notícia. "Daqui em diante, eles vão apenas gozar comigo e encontrar razões para eu não ser [o homem mais sexy do mundo]", afirmou à revista.Está previsto para dezembro de 2023 o lançamento do filme Ferrari, com participação de Patrick Dempsey. O enredo debruça-se sobre a vida do piloto que construiu uma marca de automóveis.