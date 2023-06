Paula Amorim lidera lista das 50 mais poderosas nos negócios da Forbes Portugal

Paula Amorim lidera a lista das 50 mulheres mais poderosas nos negócios da edição desta terça-feira da Forbes Portugal, onde constam ainda no 'top 5' Cláudia Azevedo, Mafalda Duarte, Inês Caldeira e Manuela Ferro.

Esta edição destaca "as portuguesas que estão a dar cartas dentro e fora de Portugal" e foi "elaborada com base numa avaliação de centenas de empresas, das quais são retirados mais de 100 nomes de CEO [presidente executivas], diretoras-gerais, administradoras, acionistas e empreendedoras, a lista está ordenada por uma pontuação final para cada nome, feita com base em cinco critérios, pontuados de zero a 20".

A Forbes Portugal "avaliou e pontuou estes nomes pela fortuna, pessoal ou familiar; pelo poder de decisão -- se é CEO, presidente do Conselho de Administração, administradora ou acionista -, poder de influência, ou seja a sua projeção fora da empresa, projetos em que se envolve, artigos que escreve e participação ativa nas redes sociais; dimensão do negócio -- se são grandes negócios internacionais, em que países estão presentes, qual a área geográfica de ação; e pelo seu empreendedorismo, se apenas fez carreira numa área ou várias, ou se se envolveu na criação de empresas", refere a revista.

Assim, no primeiro lugar está Paula Amorim, acionista e administradora na Galp, Corticeira Amorim, grupo Américo Amorim, Amorim Luxury Group, seguida de Cláudia Azevedo, acionista e CEO da Sonae.

Em terceiro lugar está a diretora-geral do Fundo Verde para o Clima, Mafalda Duarte, seguida da diretora-adjunta mundial da L'Óreal Paris, Inês Caldeira.

Em quinto, está Manuela Ferro, vice-presidente do Banco Mundial - Ásia e Pacífico.

