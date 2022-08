Paulo Futre internado após sofrer enfarte

Paulo Futre sentiu-se mal, este domingo à tarde, durante o funeral da mãe, no Montijo.





O antigo jogador de 56 anos foi de imediato assistido no Hospital do Barreiro na sequência de um enfarte do miocárdio, tendo sido depois transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi submetido a um cateterismo, apurou o. Ao longo da tarde, Futre manteve-se sempre consciente.

Ao que o CM apurou, inicialmente a família suspeitou de uma quebra de tensão, mas rapidamente se apercebeu da gravidade da situação.









Futre anunciou a morte da mãe, Maria Augusta, no passado dia 17 de agosto, na rede social Instagram, ao partilhar uma fotografia com a seguinte mensagem: "Até sempre, minha querida mãe, descansa em paz."

Paulo Futre mantinha uma ligação próxima com a mãe e, durante uma conversa com Manuel Luís Goucha, na TVI, em março, emocionou-se ao falar da sua doença. “A minha mãe está há vários anos com Alzheimer, já me despedi dela, porque há muitos anos que não me conhece. Não há palavras. Quando ela me disse ‘quem és?’, aí é que se dá um nó”. O antigo internacional português já tinha perdido o pai há precisamente três anos, em agosto de 2019. “Eles sofreram imenso. Não estavam preparados para a loucura que foi a minha carreira. Tenho um grande orgulho neles. Nunca passei fome, mas quase. Porém, lá em casa, havia sempre pão com açúcar”, lembrou ainda, na mesma conversa.