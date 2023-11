Leonor, Princesa das Astúrias e herdeira do trono espanhol, alcançou esta terça-feira a maioridade e fez o juramento da Constituição espanhola no Congresso de Deputados, condição essencial para que possa suceder a Felipe VI a qualquer momento. “Peço que confiem em mim, pois depositei toda a minha confiança no nosso futuro, no futuro da Espanha”, afirmou Leonor após receber o Colar da Ordem de Carlos III.









