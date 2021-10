Pedro Abrunhosa sobre morte na noite do Porto: "Paulo morreu ingloriamente às mãos dos inúteis deste planeta"

O cantor referia-se à trágica morte de Paulo Correia, vítima de agressões por parte de um grupo de franceses. O jovem caiu após levar um murro, bateu com a cabeça e acabou por não resistir.

, à porta de uma discoteca no Porto, e resultou na detenção de um dos agressores, de 21 anos, que se encontra em prisão preventiva.











O artista concluiu o texto com os hashtags #PazNasRuas e #AcabarComViolencia. Paulo. 23 Anos. Agente de Músicos. Fazedor de Sonhos. Ajudador de Sonhadores. Assassinado a soco pela ‘valentia’ de uma escumalha em grupo à porta de uma discoteca no Porto. Sete ‘corajosos’ filhos da p... bêbedos agrediram-no até se esvair em hemorragias internas. O Paulo tinha uma história que iria contar no resto da Vida que lhe foi tirada cobardemente. Nunca saberemos o fim dessa história.", lê-se no texto publicado pelo cantor e compositor, no Instagram.O artista concluiu o texto com os hashtags #PazNasRuas e#AcabarComViolencia.

O cantor Pedro Abrunhosa comentou a morte do jovem de 23 anos agredido na fila de uma discoteca no Porto. "Paulo morreu ingloriamente às mãos dos inúteis deste planeta", disse o artista numa publicação na sua página de Instagram.O crime aconteceu no passado fim de semana