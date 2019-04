Após abandonar o pequeno ecrã, o ator prepara-se para deixar também as redes sociais. E não só...

O último ano não tem sido fácil para Pedro Barroso. Depois da morte da avó, o ator abandonou as gravações da novela da TVI 'Valor da Vida' e acabou por não terminar o projeto.O ator saiu do pequeno ecrã e tem-se refugiado em múltiplas viagens pelo mundo, que tem partilhado nas suas redes sociais com diversas imagens e momentos.