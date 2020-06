Pedro Lima tinha recorrido a ajuda psiquiátrica há cerca de um mês

Com o seu estado psicológico a agravar-se nos últimos tempos, Pedro Lima teria recorrido, há cerca de um mês, a ajuda psiquiátrica, encontrando-se medicado. O ator tinha já um histórico depressivo grande, que era motivo de preocupação para a companheira, Anna Westerlund, que esteve sempre a seu lado.Pedro Lima, recorde-se, foi encontrado morto na manhã do último sábado, na Praia do Abano, em Cascais. Saiu de casa de madrugada, depois de uma noite em branco, e enviou mensagens a amigos próximos antes do desfecho fatal.O resultado da autópsia só será conhecido, em princípio, hoje à tarde. Mas, sabe o, há fortes indícios de uma morte por afogamento. O corpo do ator apresentava golpes na carótida [pescoço] e no abdómen. Terá desmaiado e caído ao mar.