O jogador do Sporting Pedro Porro reagiu na madrugada desta terça-feira aos rumores sobre um envolvimento com a atriz Margarida Corceiro."A situação que se passou ontem e hoje é muito incómoda. Tenho uma relação muito especial com ela, ninguém está a ser infiel a ninguém. A minha imagem não se vai manchar por nada e muito menos por coisas com esta. Posso fazer o que me apetece. Deixem de manchar a imagem de nós os três porque isso não é assim", escreveu Porro.