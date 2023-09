Cerca de dois meses após o anúncio de separação com Sara Matos, Pedro Teixeira falou sobre a rutura do namoro de nove anos. No programa ‘As Três da Manhã’, da Rádio Renascença, foi questionado sobre uma possível reconciliação.



“Tens esperança que a tua relação com a Sara Matos seja como os ‘Morangos com Açúcar’, que durou uns tempos, deixou de ter graça, e que daqui a 19 anos ela chama-te outra vez?









Ver comentários