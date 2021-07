Pedro Teixeira dá o litro na TVI a troco de 12 mil euros

Estudou Realização, mas o destino trocou-lhe as voltas e hoje é uma das caras mais conhecidas dos portugueses. Pedro Teixeira, de 40 anos, está neste momento em várias frentes no pequeno ecrã: a novela ‘Festa é Festa’, exibida de segunda a sexta em horário nobre, o reality show ‘O Amor Acontece’, aos domingos, e ainda o concurso ‘Mental Samurai’, transmitido aos sábados – episódios foram gravados no final de 2020.Considerado um dos grandes ativos da TVI, o ator e apresentador tem dado o corpo às balas em diversas ocasiões. Aquando a saída de Cristina Ferreira para a rival SIC, o galã assumiu as rédeas de vários projetos e tentou aguentar as audiências. Há um ano, no regresso da grande amiga à estação de Queluz de Baixo, viu o seu esforço recompensado com uma mão-cheia de novos projetos.