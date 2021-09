Pedro Teixeira mostra Sara Matos a amamentar o filho e comove a Internet

View this post on Instagram A post shared by (@pedroteixeiraoficial)

Pedro Teixeira é um pai babado. Esta terça-feira o ator da TVI partilhou uma imagem que mostra a namorada, Sara Matos, a amamentar o filho de ambos e a fotografia está a conquistar a Internet,Na foto, publicada no Instagram do artista, é possível ver Manuel, que nasceu há menos de uma semana, ao colo de Sara Matos, num momento de ternura e cumplicidade. "Que felicidade", escreveu o ator na legenda da fotografia, que conta já com mais de 148 mil gostos.A imagem está também a deixar vários famosos 'derretidos'. "Ai", escreveu Cristina Ferreira. "O mehor do mundo", comentou Helena Coelho. "É único esse momento", considerou a colega Sara Prata. "Que foto linda! Que lindos!", considerou Sofia Nicholson.