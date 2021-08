Com o mês de agosto, é tempo de os chefes de estado e principais políticos portugueses fazerem as malas para desfrutarem do bom tempo que se faz sentir e descansarem em família. Este ano, a maioria promete ficar pelo País e o Algarve é o destino que reúne maior consenso.António Costa mostra ser um homem de tradições e todos os anos ruma a Lagoa, a Sul, na companhia da mulher, Fernanda Tadeu. No areal, o primeiro-ministro não resiste à bola de Berlim e vários mergulhos no mar estão garantidos.