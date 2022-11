Nicolás Otamendi, de 35 anos, capitão do Benfica, continua a braços com a justiça, devido à sua filha mais velha, agora com 15 anos, fruto da relação anterior com Yanina Paola Varela. O Correio da Manhã sabe que no final de outubro decorreu mais uma sessão no Tribunal de Família e Menores, em Lisboa e que a discussão terá tido a ver com eventuais atrasos no pagamento da pensão de alimentos da jovem Morena.









