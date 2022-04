Perder um bebé: Os testemunhos de quem lida com a morte de um filho

Foi com a mais profunda tristeza que Cristiano Ronaldo anunciou a morte de um dos seus gémeos: "Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre". Georgina estava grávida de gémeos, o quinto e sexto filho do capitão de seleção nacional. A gravidez foi anunciada no final de outubro, mais tarde foi publicado um vídeo em que era desvendado o género dos bebés. Desde então, tinham sido vários os momentos em que o casal mostrava o evoluir da gravidez, que estaria atualmente no final. De acordo com o comunicado, o bebé morreu durante o parto, enquanto a menina conseguiu sobreviver: "Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", escreve Ronaldo. A modelo estaria perto da 36ª semana de gravidez.



