Pedro Lima, o ator apaixonado pelo surf que planeava casar em 2021

modelo Anna Westerlun, estava a gravar a novela 'Amar Demais' da TVI onde contracenava com Fernanda Serrano.Conhecido por ser um apaixonado pelo surf, ocupava muito do seu tempo a apanhar ondas no mar. Este fim de semana, realiza-se uma competição de surf na praia do Cabedelo na Figueira da Foz e Pedro anunciou-o nas suas redes sociais.Como ator, entrou no meio através de Ricardo Carriço na Central Models. Iniciou-se na RTP2 a apresentar 'Magacine' sobre cinema. Participou também em várias novelas como 'O Último Beijo', 'Ninguém como Tu', 'Fala-me de Amor', 'Ilha dos Amores' e 'A Outra'.Pedro Lima também fez teatro e atualmente estava a gravar 'Amar Demais.