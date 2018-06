Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perrie Edwards: a cantora que parte corações

Chegou a estar noiva de um músico, mas agora só tem olhos para Alex Oxlade-Chamberlain.

Por Rute Lourenço | 10:39

O nome de Perrie Edwards figura em quase todos os rankings das mulheres dos futebolistas mais sexy deste Mundial e, de facto, não podia ser de outra maneira.



A cantora, de 24 anos, tornou-se conhecida por ser a noiva do cantor dos One Direction Zayn Malik e, desde então, não tem parado de partir corações. Desde há mais de um ano que só tem olhos para o jogador do Liverpool Alex Oxlade- -Chamberlain.



Durante alguns meses, os dois ainda tentaram manter o relacionamento longe dos holofotes mediáticos, mas acabaram por achar que não fazia sentido continuarem a esconder-se e foi em Paris que publicaram a primeira fotografia apaixonada.



Pouco depois, Perrie esclarecia o assunto quando confrontada pela imprensa. "Sim, tenho um namorado. Chama-se Alex, é lindo e extremamente sexy", fez saber.



Com o companheiro na Rússia ao serviço da seleção inglesa, Perrie Edwards promete não desiludir no apoio e ir ver um jogo do Campeonato do Mundo.