Perseguidora brasileira de Harry Styles vai a tribunal por enviar oito mil cartas ao cantor

Myra Carvalho, brasileira de 35 anos, é acusada de ter perseguido o cantor britânico Harry Styles. A mulher enviou oito mil cartas em menos de um mês ao artista, revela a BBC.A brasileira enviou cartas escritas à mão e encomendou cartões que foram enviados para a morada do antigo membro dos One Direction, sabe o tribunal. Duas das cartas foram entregues pessoalmente na residência do artista.Os procuradores revelam que algumas das cartas eram pedidos de casamento.A mulher foi detida no final de janeiro e fica em prisão preventiva pelo menos até ser ouvida em tribunal, em abril.Myra chegou a Londres em dezembro e ficou alojada num hotel, sem que a família soubesse que tinha ido para Inglaterra.