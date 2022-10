Aos 46 anos, Tiago Monteiro volta a ter a vida amorosa sobre rodas. O piloto português - que chegou a competir na F1 (pela equipas Jordan, Midland e Spyker, nas épocas 2005 e 2006), reencontrou o amor e vive agora uma relação com a designer de interiores Alexandra Carvalho. Discreto no que à vida pessoal diz respeito, o desportista aproveitou o aniversário da amada para partilhar uma foto onde não esconde o sorriso apaixonado dos últimos tempos.





A nova relação, que dura há cerca de um ano, surge após o fim do casamento com a modelo Diana Pereira. O ex-casal, que manteve uma relação de mais de uma década, anunciou o fim da união em 2019. Da união do piloto e da antiga manequim nasceram dois filhos, Mel, de 14 anos, e Noah, de 12.