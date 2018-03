Dirigente do FC Porto aparece com a empresária em concerto e revela estar em “ótima companhia”.

Por Rute Lourenço | 01:30

Pinto da Costa já não esconde que voltou para os braços de Fernanda Miranda. Duas semanas depois de oter revelado que o casal estava reconciliado, o líder dos dragões, de 80 anos, apareceu de braço dado com a brasileira, de 31, quinta-feira, no espetáculo ‘As Canções de Leonard Cohen’, no Coliseu do Porto, a confirmar que o amor falou mais alto.