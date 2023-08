Pinto da Costa e Cláudia Campo casaram na terça-feira. O CM sabe que o presidente do FC Porto, de 85 anos, e a gestora bancária, de 46, tentaram esconder o enlace e só mesmo os filhos do líder portista e alguns amigos mais próximos sabiam.



O casal está junto há seis anos e há muito tempo que Cláudia Campo assume o papel de primeira-dama azul-e-branca, seja em eventos do FC Porto ou privados.









Ver comentários