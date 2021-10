Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce, contou no último episódio do seu podcast, ‘Separados de Fresco’, com David Cristina, como conheceu o novo namorado, Diogo Orvalho. "Apareceu-lhe nas sugestões do Spotify o nosso podcast e como ele também é divorciado pensou: ‘Deixa-me cá ouvir isto’ e reconheceu-me porque já tínhamos estado juntos há muitos anos, uma vez que temos uma amiga em comum", começou por contar a comentadora do ‘Big Brother’, da TVI.