Ana Garcia Martins gozou com a estreia do novo reality show da TVI, ‘A Ex-periência’, que conta com a participação do ex-marido, Ricardo Martins Pereira, como comentador. “Sofrem todos de falta de noção. Procurem ajuda a sério”, escreveu, sobre os concorrentes, a ‘Pipoca Mais Doce’, que ficou surpreendida com algumas das coisas que se disseram no formato. “Eu era limpa, nunca fui porca”, afirmou uma concorrente. “Se ninguém pegar nisto para fazer uma música, anda tudo a dormir”, ‘atacou’ a humorista e influenciadora.