Ana Garcia Martins tem-se refugiado nas viagens após o divórcio de Ricardo Martins Pereira. Desde o início do ano, a Pipoca Mais Doce já esteve em Porto Santo e no Funchal, no Algarve, em Sevilha (Espanha) e agora está em Roma, em Itália.

No Vaticano, a influencer foi visitar a Basílica de São Pedro, mas acabou por ser barrada pelo segurança que não a deixou passar por o vestido ser "muito curto".