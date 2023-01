Piqué anuncia acordo com Casio após música de Shakira

O futebolista Gerard Piqué anunciou esta sexta-feira uma parceria com a marca de relógios Casio depois de Shakira ter lançado uma canção com provocações ao jogador e a envolver a marca."Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio", pode ouvir-se no novo tema da cantora colombiana.A revelação do acordo com a marca foi feita durante um direto na plataforma Twitch.A nova canção de Shakira ‘BZRP Music Sessions #53’ com várias indiretas a Piqué já conta com mais de 76 milhões de visualizações no Youtube.O casamento de 12 anos entre os dois chegou ao fim no ano passado, do qual nasceram Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.